Спортклуб "5 элемент" обвинил ГБР во лжи
Принадлежащий экс - президенту Порошенко спортивный клуб “Пятый элемент“ обвинил ГБР в распространении ложной информации об установленных в раздевалках заведения видеокамерах, которые могли тайно снимать гостей клуба. ОБ этом пишет официальный сайт спортклуба.
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“Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам“, - говорится в заявлении спортклуба.
Так, в спортклубе заявили о масштабных подтасовках фактов и манипуляциях с информацией в СМИ касательно этой ситуации. По их словам, заведение всегда работало в рамках правового поля, а также оказывало полное содействие правоохранителям.
Мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков, - говорится в заявлении.
Представители спортклуба также заявили что, главной ценностью клуба «5 элемент» всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни.
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Строить клуб, вкладывать деньги, что б удовлетворить свои фантазии- подглядывать и следить в раздевалках и туалетах.