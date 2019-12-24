Спортклуб "5 элемент" обвинил ГБР во лжи

В спортклубе "5 элемент", в котором нашли устройства для слежки за посетителями, обвинил ГБР во лжи.

Принадлежащий экс - президенту Порошенко спортивный клуб “Пятый элемент“ обвинил ГБР в распространении ложной информации об установленных в раздевалках заведения видеокамерах, которые могли тайно снимать гостей клуба. ОБ этом пишет официальный сайт спортклуба.

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“Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам“, - говорится в заявлении спортклуба.

Так, в спортклубе заявили о масштабных подтасовках фактов и манипуляциях с информацией в СМИ касательно этой ситуации. По их словам, заведение всегда работало в рамках правового поля, а также оказывало полное содействие правоохранителям.

Мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков, - говорится в заявлении.

Представители спортклуба также заявили что, главной ценностью клуба «5 элемент» всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни.

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Напомним, ранее Слежка за клиентами. Что грозит организаторам

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