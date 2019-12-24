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Спортклуб "5 элемент" обвинил ГБР во лжи

Комментариев: 5
В спортклубе "5 элемент", в котором нашли устройства для слежки за посетителями, обвинил ГБР во лжи.
Спортивный Клуб "Пятый элемент"
Спортивный Клуб "Пятый элемент"
facebook.com

Принадлежащий экс - президенту Порошенко спортивный клуб “Пятый элемент“ обвинил ГБР в распространении ложной информации об установленных в раздевалках заведения видеокамерах, которые могли тайно снимать гостей клуба. ОБ этом пишет официальный сайт спортклуба

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“Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам“, - говорится в заявлении спортклуба.

Так, в спортклубе заявили о масштабных подтасовках фактов и манипуляциях с информацией в СМИ касательно этой ситуации. По их словам, заведение всегда работало в рамках правового поля, а также оказывало полное содействие правоохранителям.

Мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков, - говорится в заявлении.

Представители спортклуба также заявили что, главной ценностью клуба «5 элемент» всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. 

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Напомним, ранее Слежка за клиентами. Что грозит организаторам

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Теги: Порошенко, ГРБ, Обыски
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    24.12.2019, 10:53
Оценка:  0
Колишній-східняк
Допускаю, что так оно и есть. Оченно уж кому-то хочется засадить Петра Алексеевича за решетку.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    24.12.2019, 11:04
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Петр Алексеевич безбашенный извращенец.
Строить клуб, вкладывать деньги, что б удовлетворить свои фантазии- подглядывать и следить в раздевалках и туалетах.
kapablankas    24.12.2019, 11:05
Оценка:  -1
kapablankas
судебной ошибки не будет
Л_о_л_а    24.12.2019, 11:23
Оценка:  -2
Л_о_л_а
Пэдро РваныйНосок мечтают засадить за решетку 73% граждан Украины, а может и того больше....
Колишній-східняк    24.12.2019, 11:28
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Плебс - он завистливый и кровожадный. Увидите, того же потом он будет хотеть и для Зе.
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