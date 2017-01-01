На Волыни перевернулась маршрутка с людьми

В результате ДТП несколько человек получили травмы.

23 декабря вечером в Нововолынске произошло ДТП. Легковое авто врезалось в маршрутку с людьми, из-за чего та перевернулась на бок. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

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Инцидент произошел около 17.30 на улице Луцкой.



Очевидцы сообщают, что виновником стало легковое авто, которое ехала на большой скорости.



Известно, как минимум о трех пострадавших.



Напомним, в Киеве пьяная пенсионерка устроила масштабное ДТП и пыталась скрыться.

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