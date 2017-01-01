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На Волыни перевернулась маршрутка с людьми

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В результате ДТП несколько человек получили травмы.
В Нововолынске перевернулась маршрутка
В Нововолынске перевернулась маршрутка
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23 декабря вечером в Нововолынске произошло ДТП. Легковое авто врезалось в маршрутку с людьми, из-за чего та перевернулась на бок. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. 

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Инцидент произошел около 17.30 на улице Луцкой.

Очевидцы сообщают, что виновником стало легковое авто, которое ехала на большой скорости. 

Известно, как минимум о трех пострадавших. 

Напомним, в Киеве пьяная пенсионерка устроила масштабное ДТП и пыталась скрыться.

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Теги: ДТП, Волынь, маршрутка
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