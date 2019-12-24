МИД РФ напомнили, как красная армия очистила Правобережную Украину от нацистов
В Министерстве иностранных дел России вспомнили, как советские войска очистили Правобережную Украину от нацистов.
В этот день, 24 декабря 1943 года, началась Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция советских войск по освобождению Правобережной Украины от нацистов. Об этом напомнило МИД РФ у себя в Тwitter.
“Днепровско-Карпатская - одна из самых масштабных операций советских войск во время Великой Отечественной войны. По ее итогам советские войска очистили от врага всю территорию Правобережной Украины“, - пишет МИД РФ.
Напомним, ранее в РФ хотят, чтобы Украина первой попросила отменить взаимные санкции
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В ООН только две страны проголосовали против резолюции о недопущении героизации нацизма - США и... Украина...
так что это нормально
а Отечественная война коснулась всех жителей бывшего СССР
НЕ ВИЖУ проблемы
Все страны, участвовавшие в ВМВ на преимущественно одном отдельном ТВД (Театре военных действий) имеют свои названия для них:
"Сентябрьская война"/Германо-польская война - для вторжения Германии в Польшу (1939)
"Итало-греческая война" - для Греции.
"Зимняя война" и "Война продолжение 1941-44" для Финнов. Хотя, стоп. У них, кажется, есть еще "Лапландская война" - когда они объявили войну Германии после подписания перемирия с СССР.
И т.д.