МИД РФ напомнили, как красная армия очистила Правобережную Украину от нацистов

В Министерстве иностранных дел России вспомнили, как советские войска очистили Правобережную Украину от нацистов.

В этот день, 24 декабря 1943 года, началась Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция советских войск по освобождению Правобережной Украины от нацистов. Об этом напомнило МИД РФ у себя в Тwitter.

“Днепровско-Карпатская - одна из самых масштабных операций советских войск во время Великой Отечественной войны. По ее итогам советские войска очистили от врага всю территорию Правобережной Украины“, - пишет МИД РФ.

Скриншот twitter.com

Напомним, ранее в РФ хотят, чтобы Украина первой попросила отменить взаимные санкции

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.