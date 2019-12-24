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МИД РФ напомнили, как красная армия очистила Правобережную Украину от нацистов

Комментариев: 36
В Министерстве иностранных дел России вспомнили, как советские войска очистили Правобережную Украину от нацистов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
facebook.com

В этот день, 24 декабря 1943 года, началась Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция советских войск по освобождению Правобережной Украины от нацистов. Об этом напомнило МИД РФ у себя в Тwitter.

“Днепровско-Карпатская - одна из самых масштабных операций советских войск во время Великой Отечественной войны. По ее итогам советские войска очистили от врага всю территорию Правобережной Украины“, - пишет МИД РФ.

Скриншот
Скриншот
twitter.com

Напомним, ранее в РФ хотят, чтобы Украина первой попросила отменить взаимные санкции

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Теги: МИД, Лавров, Россия
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Комментариев (36)
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LifeStriker    24.12.2019, 11:53
Оценка:  +2
LifeStriker
Сейчас тоже нужно боротся с фашистской нечистью и очищать Украину от руссо-нацо-фашистов оккупантов украинофобов! Руссо-фашисты не пройдут!
BROKER666    24.12.2019, 11:41
Оценка:  +4
BROKER666
процентов 90 советских бойцов погибло не из-за гитлера а за бездарное командование ркка, после уничтожения сталиным всего высшего руководства ркка, которое прошло и 1ю мировую и гражданскую войны
i-Вес    24.12.2019, 11:43
Оценка:  -6
i-Вес
Да, да "закидали трупами", знаем вашу либарельно-геббельсовскую пропаганду.
asfd0    24.12.2019, 11:48
Оценка:  0
asfd0
И что, это даёт кому то право надругаться над памятью и могилами этих самых советских бойцов? Тем более что это и привело украину к сегодняшней гражданской войне.
BROKER666    24.12.2019, 11:54
Оценка:  0
BROKER666
ты реально такой дыбил? война в донбассе и попытка захватить весь юг УКРАИНЫ - это попытка кремлядей получить сухопутную дорогу на крым и на приднестровье
Хитрый-Лис    24.12.2019, 11:39
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
Сколькими погибших? И под чудким "руководством" краснопёрых "освободителей"
Колишній-східняк    24.12.2019, 11:35
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Пусть он еще похвастается, как СССР вместе с Гитлером напал на Польшу и тем начали вторую мировую войну. И как под предлогом защиты Западной Украины её просто оккупировали, хотя никто их туда и не приглашал. И тут же там начались репрессии, раскулачивания, выселения в Сибирь...
BROKER666    24.12.2019, 11:39
Оценка:  +4
BROKER666
интересно они в курсе совместного с вермахтом брестского парада в честь раздела польши?
Колишній-східняк    24.12.2019, 11:44
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Еще и как в курсе! Он об этом предпочитают стыдливо умалчивать.
i-Вес    24.12.2019, 11:47
Оценка:  -1
i-Вес
Парада не было, был торжественный выход немецких войск из Бреста и торжественный заход советских войск. Кроме того - страны не находились в состоянии войны. Ну и могу напомнить, как с Гитлером торговала и Америка, и почти все страны Европы.
i-Вес    24.12.2019, 11:43
Оценка:  -5
i-Вес
Схидняк, ты осуждаешь что СССР забрал у Польши Галичину - ты поляк? Ну что ты не украинец это уже ясно, украинец не стал бы осуждать событие, в результате которого страна вернула себе территории. Осуждать присоединение Галичины к Украине это всё равно что русский осуждает возврат Крыма...
Колишній-східняк    24.12.2019, 11:52
Оценка:  0
Колишній-східняк
Забрал? А жителей Западной Украины кто-то спросил, что хотят они? Хотят ли они в Совдепию? Чтобы их загоняли в колхозы, раскулачивали, депортировали в Сибирь? Кто-нибудь спрашивал? Просто "освободили" и всё. Освободили - это когда освободили и ушли, а не освободили и остались.
KIBARG    24.12.2019, 11:32
Оценка:  -3
KIBARG
Один оккупант прогнал другого. Что тут вспоминать?
i-Вес    24.12.2019, 11:30
Оценка:  -3
i-Вес
Украину опять надо очищать от нацистов.
i-Вес    24.12.2019, 11:33
Оценка:  -4
i-Вес
Я смотрю, нацистам не нравится что Украину надо очищать от нацистов?

В ООН только две страны проголосовали против резолюции о недопущении героизации нацизма - США и... Украина...
BROKER666    24.12.2019, 11:35
Оценка:  +3
BROKER666
таки да надо очищать донбасс от нацистов кремлёвских
i-Вес    24.12.2019, 11:41
Оценка:  -4
i-Вес
Клемлёвских нацистов не существует. А галицко-укровские - есть. Это ведь вы - проголосовали против резолюции о недопущении героизации нацистов, внесённой Россией? Так кто тут нацисты - авторы резолюции или те против кого она была внесена и кто голосовал против неё?
Via_dolorosa    24.12.2019, 11:11
Оценка:  +7
Via_dolorosa
Что за маразм жить прошлым; такого наверно нет больше нигде в мире что б события 1939-45 гг реально влияли на мозг уже 4-го поколения. Сейчас люди не прошлое вспоминают кто там чего делил и убивал, а новые торговые связи и технологии двигают.
asfd0    24.12.2019, 11:13
Оценка:  -2
asfd0
Предлагаешь забыть историю чтоб она ещё раз повторилась?
Via_dolorosa    24.12.2019, 11:17
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Просто не надо их этого устраивать истерики и победобесие; это ни чем не помогает, а вызывает отвращение и насмешки.
kapablankas    24.12.2019, 11:28
Оценка:  -2
kapablankas
все страны чтят свою историю в таком виде в каком она была

так что это нормально

а Отечественная война коснулась всех жителей бывшего СССР

НЕ ВИЖУ проблемы
Хитрый-Лис    24.12.2019, 11:40
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
С каких это пор Отечественная? Может таки 2-я мировая...........
i-Вес    24.12.2019, 11:45
Оценка:  -4
i-Вес
Нет, Лис - именно Отечественная.
Все страны, участвовавшие в ВМВ на преимущественно одном отдельном ТВД (Театре военных действий) имеют свои названия для них:

"Сентябрьская война"/Германо-польская война - для вторжения Германии в Польшу (1939)

"Итало-греческая война" - для Греции.
i-Вес    24.12.2019, 11:46
Оценка:  -3
i-Вес
"Апрельская война" - вторжение "Оси" в Югославию.

"Зимняя война" и "Война продолжение 1941-44" для Финнов. Хотя, стоп. У них, кажется, есть еще "Лапландская война" - когда они объявили войну Германии после подписания перемирия с СССР.
И т.д.
asfd0    24.12.2019, 11:08
Оценка:  -8
asfd0
В 1943 очистили Правобережную Украину от нацистов, а в 1991 подарили галицким нацистам.
thebestdraw    24.12.2019, 11:35
Оценка:  -1
thebestdraw
а в 2025 заберут её руские нацисты.
VSHIVANKA    24.12.2019, 11:08
Оценка:  -8
VSHIVANKA
КРАСНАЯ АРМИЯ ПИШЕТСЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ....
Via_dolorosa    24.12.2019, 11:13
Оценка:  +6
Via_dolorosa
так же как и расия всё с маленькой; уж слишком вы много горя и разрухи принесли что б вас восхвалять.
MrBlackXXX    24.12.2019, 11:00
Оценка:  +3
MrBlackXXX
Так пора снова этим праведным делом заняться.
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