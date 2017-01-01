Технический директор страны: в Украине появится новая должность

В функции техдиректора страны будет входить выбор и реализация единой IT-инфраструктуры государства.

Министерство цифровой трансформации создает должность технического директора страны, который будет отвечать за соблюдение принципов единой архитектуры IT-инфраструктуры государства. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает во вторник, 24 декабря, Internetua.

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Отмечается, что такое заявление он сделал на встрече руководства Министерства цифровой трансформации и народных депутатов-членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации.

“Мы пошли по пути цивилизованных государств и уже скоро появится должность технического директора страны. Это человек, который скажет, какая у нас архитектура, какие технологии мы выбираем, как мы переходим с “железа“ в “облако“ и т.д. Мы отдельно будем презентовать его и его видение по архитектуре всей страны. Мне кажется, это очень важный шаг, потому что у нас появится рефери, который скажет, что это хорошо, а это – плохо“, – рассказал министр.

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Должность технического директора страны будет учреждена при Министерстве цифровой трансформации, которое сейчас определяет круг обязанностей занявшего ее сотрудника. Предварительно известно, что он должен быть ответственным и стоять на защите определенной единой IT-инфраструктуры государства. С его помощью необходимо разработать единую архитектуру, чтобы ей отвечали все инициированные проекты.

Технический директор должен выполнять функцию технической экспертизы соблюдения во всех проектах единых правил и единой архитектуры, обеспечивать постоянство и обновление этой архитектуры, ее развитие на техническом уровне.

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В Минцифре также создают должности директоров по цифровой информации в регионах и при министерствах. В министерствах эти люди будут отвечать за цифровую трансформацию конкретной отрасли (здравоохранения, образования и т.д.). В регионах они будут развивать эти изменения в рамках определенной территории. Предполагается, что директора по цифровой трансформации в регионах будут занимать должность уровня заместителя главы ОГА, в министерствах – заместителя министра.

Ранее сообщалось, что Кабмин объявил о запуске первого этапа Государства в смартфоне.

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