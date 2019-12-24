Найденная у "Рифмастера" мина не является боеприпасом - экспертиза
Мина, которую изъяли у подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко, не является боеприпасом. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, опубликованные “24 каналом“.
Читай также: Дело рассыпается: Сенцов призвал отпустить задержанных в деле Шеремета
Согласно исследованию КНИИСЭ, изъятый объект является выхолощенной, то есть без взрывчатых веществ и двух дополнительных детонаторов, промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной МОН-50.
Переданная на экспертизу мина никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет.
Напомним, сослуживец “Рифмастера“ рассказал, что мина была деактивирована.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
что в разобранном состоянии
вопрос а где внутренность а куда делось а где взял ???