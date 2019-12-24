Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Найденная у "Рифмастера" мина не является боеприпасом - экспертиза

Комментариев: 4
Экспертиза КНИИСЭ постановила, что мина не является боеприпасом.
Антоненко остается под стражей
Антоненко остается под стражей
Скриншот

Мина, которую изъяли у подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко, не является боеприпасом. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, опубликованные “24 каналом“. 

Читай также: Дело рассыпается: Сенцов призвал отпустить задержанных в деле Шеремета

Согласно исследованию КНИИСЭ, изъятый объект является выхолощенной, то есть без взрывчатых веществ и двух дополнительных детонаторов, промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной МОН-50.

Переданная на экспертизу мина никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет.

Напомним, сослуживец “Рифмастера“ рассказал, что мина была деактивирована.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    24.12.2019, 11:41
Оценка:  -5
asfd0
Шо не убийца - то герой украины.
Л_о_л_а    24.12.2019, 11:21
Оценка:  -5
Л_о_л_а
А 24 канал Садового всех убийц отмазывает или только избранных?
kapablankas    24.12.2019, 11:16
Оценка:  -3
kapablankas
так об этом изначально и говорили
что в разобранном состоянии

вопрос а где внутренность а куда делось а где взял ???
Колишній-східняк    24.12.2019, 11:41
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Вчера на вопрос, где взяли, был дан ответ. А вот кто изъял внутренности и куда они девались, это уже не их проблема.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь