Найденная у "Рифмастера" мина не является боеприпасом - экспертиза

Экспертиза КНИИСЭ постановила, что мина не является боеприпасом.

Мина, которую изъяли у подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко, не является боеприпасом. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, опубликованные “24 каналом“.

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Согласно исследованию КНИИСЭ, изъятый объект является выхолощенной, то есть без взрывчатых веществ и двух дополнительных детонаторов, промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной МОН-50.



Переданная на экспертизу мина никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет.

Напомним, сослуживец “Рифмастера“ рассказал, что мина была деактивирована.

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