ПЦУ отказались переносить православное Рождество на 25 декабря

Православная церковь Украины отказывается переносить православное рождество на 25 декабря.

Переход ПЦУ на Григорианский календарь, (празднование Рождества 25 декабря - ред.) может внести “смятение“ и непонимание в православие украинского народа. Об этом заявил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря у себя в Facebook.

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“Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные попытки ее рекламирования предложениями “двойного празднования“) потенциально “законсервируют“ в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед“, - заявил архиерей.

Архиерей Евстратий Зоря добавил что, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Скриншот facebook.com

Напомним, ранее Патриарх Филарет обвинил Епифания в расколе Украинской церкви

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