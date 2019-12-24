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ПЦУ отказались переносить православное Рождество на 25 декабря

Комментариев: 1
Православная церковь Украины отказывается переносить православное рождество на 25 декабря.
Богослужение в Православной церкви Украины
Богослужение в Православной церкви Украины
facebook.com/KyivOperativ

Переход ПЦУ на Григорианский календарь, (празднование Рождества 25 декабря - ред.) может внести “смятение“ и непонимание в православие украинского народа. Об этом заявил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря у себя в Facebook

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“Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные попытки ее рекламирования предложениями “двойного празднования“) потенциально “законсервируют“ в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед“, - заявил архиерей.

Архиерей Евстратий Зоря добавил что, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, ранее Патриарх Филарет обвинил Епифания в расколе Украинской церкви

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Теги: ПЦУ, Рождество
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    24.12.2019, 11:20
Оценка:  -1
Л_о_л_а
боятся, что новоявленные турецкоподданные разбегутся?
Хитрый-Лис    24.12.2019, 11:37
Оценка:  0
Хитрый-Лис
С неканонической РПЦ .
У вас даже ТОМАСА нет . То бишь РПЦ обыная секта КГБ
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