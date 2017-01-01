В НАБУ рассказали, когда проверяют своих сотрудников на полиграфе

Тест на детекторе лжи является стандартной процедурой перед назначением на должность, после прохождения испытательного срока и при служебных расследованиях.

Национальное антикоррупционное бюро Украины за первое полугодие 2019 года провело 115 проверок с применением полиграфа для потенциальных работников и при осуществлении служебных расследований. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ.

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“За I полугодие 2019 года детективы НАБУ провели 115 психофизиологических исследований с применением полиграфа в качестве стандартной процедуры перед назначением на должность, после прохождения испытательного срока и при осуществлении служебных расследований“, - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что применение полиграфа является одним из инструментов формирования доверия к работникам бюро.

Добавим, НАБУ состоит из центрального и территориальных управлений, предельная численность работников которых составляет 700 человек.

Ранее сообщалось, что Раде предлагают регулярно проверять нардепов на полиграфе.

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