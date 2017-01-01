Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НАБУ рассказали, когда проверяют своих сотрудников на полиграфе

Комментариев: 0
Тест на детекторе лжи является стандартной процедурой перед назначением на должность, после прохождения испытательного срока и при служебных расследованиях.
Сотрудники НАБУ проходят проверки на полиграфе
Сотрудники НАБУ проходят проверки на полиграфе
facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины за первое полугодие 2019 года провело 115 проверок с применением полиграфа для потенциальных работников и при осуществлении служебных расследований. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ.

Читай также: Готов на полиграф: Грановский отверг причастность к покушению на Соболева

“За I полугодие 2019 года детективы НАБУ провели 115 психофизиологических исследований с применением полиграфа в качестве стандартной процедуры перед назначением на должность, после прохождения испытательного срока и при осуществлении служебных расследований“, - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что применение полиграфа является одним из инструментов формирования доверия к работникам бюро.

Добавим, НАБУ состоит из центрального и территориальных управлений, предельная численность работников которых составляет 700 человек.

Ранее сообщалось, что Раде предлагают регулярно проверять нардепов на полиграфе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: сотрудники, проверка, Полиграф, НАБУ, детектор лжи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь