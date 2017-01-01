Со 2 января в Украине исчезнет ГПУ

Вместо Генеральной прокуратуры в Украине появится Офис Генерального прокурора.

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Офис Генерального прокурора Украины начнет свою работу в следующий четверг, 2 января 2020 года. Об этом говорится в приказе Генпрокурора Руслана Рябошапки №351 от 23 декабря, который опубликовала газета “Голос Украины“.

Ранее предполагалось, что Офис Генпрокурора заработает 1 января 2020г.

Для справки. Принятый 19 сентября закон о реформе прокуратуры предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением Генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур.

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В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять Генпрокурор своим приказом.

Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя Генерального прокурора - главного военного прокурора.

Уточнена норма о количестве сотрудников. Так, из 15 тыс. сотрудников органов прокуратуры будет не более 10 тыс. прокуроров.

Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.

Напомним, больше половины прокуроров ГПУ не прошли аттестацию. Основная часть прокуроров не смогла пройти анонимные тесты на знание законодательства Украины.

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