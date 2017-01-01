В Одессу зашло боевое судно НАТО

Аамериканский ракетный эсминец USS Ross DDG71 зашел в порт Одессы.

Утром 24 декабря в морской порт Одессы зашел Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71. Приблизительно в 9 утра на эсминец встретил лоцманский катер, через час американское судно пришвартовали к причалу на Карантинном молу.

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Длина эсминца - 154 метра, ширина – 20 метров. Судно разгоняется до 32 узлов за счет четырех газотурбинных установок мощностью 108 000 лошадиных сил.



Эсминец вооружен различными артиллерийскими и ракетными установками, в том числе противокорабельными ракетами Гарпун.



Напомним, НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны.

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