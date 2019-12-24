Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ назвали условия для улучшения отношений с Украиной

Комментариев: 3
Российская сторона назвала главные условия для улучшения отношений с Украиной.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
kremlin.ru

В Кремле сказали, что для улучшения отношений между украинской и российской сторонами существуют предпосылки, однако Украина должна предпринять решительные шаги против националистических сил. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью российским СМИ. 

Читай также: Киев направил ноту РФ из-за поездки Путина в Крым

“Предпосылки, безусловно, есть. Произошел целый ряд позитивных изменений“, - заявила спикер.

В то же время Валентина Матвиенко заметила, что без решительных шагов властей Украины против националистических сил у них не получится прорыва в отношениях двух стран.

Если они (Украина – ред.) осознают опасность всего того, что произошло в 2014 году, результаты государственного переворота, мощнейшее влияние националистических сил на ситуацию в Украине, и не предпримут решительных шагов, ожидать дальнейшего улучшения ситуация в Украине не приходится. И думаю, что прорыва в российско-украинских отношениях не получится, - подытожила Матвиенко.

Напомним, ранее в РФ хотят, чтобы Украина первой попросила отменить взаимные санкции

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Украина, Россия, Матвиенко, Путин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Coюзник    24.12.2019, 11:50
Оценка:  0
Coюзник
т.е. они нам ставят условия???
Coюзник    24.12.2019, 11:51
Оценка:  0
Coюзник
а не хотят ли они для начала побороться с российским национализмом под кодовім названием "русский мир"
BROKER666    24.12.2019, 11:48
Оценка:  0
BROKER666
пилять, на каганате уже и бабы подсели на аргентинский кокс... шо за бред оно выср0ло?
ТТ69    24.12.2019, 11:44
Оценка:  -4
ТТ69
условие одно - выйти за пределы границы до 2014 года, тогда и поговорить можно.
а так получается вор еще и условия ставит
Хитрый-Лис    24.12.2019, 11:42
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
Ваших нацистов из числа ИХТАМНЕТ мы потихоньку утилизируем на ВОСТОКЕ УКРАИНЫ..............
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь