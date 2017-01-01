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В Киеве за сутки произошло более сотни ДТП

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За последние сутки в столице случилось 102 автоаварии. В результате аварий пострадали 16 человек.
В патрульной полиции назвали аварии с пострадавшими
В патрульной полиции назвали аварии с пострадавшими
facebook.com/kyivpatrol

В Киеве за сутки, 23 декабря, произошло 102 ДТП, из которых в 10 авариях травмировались 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

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Так, в ночь на понедельник на Броварском проспекте водитель Audi наехал на бордюрный камень и врезался в электроопору. В результате ДТП женщина-пассажир обратилась за помощью к медикам.

Уже около 7 часов на улице Большой Васильковской водитель маршрутного такси “Богдан“ наехал (предварительно на пешеходном переходе) на велосипедиста, который потом обратился к медикам.

После полудня на Севастопольской площади Volkswagen сбил пешехода (предварительно на пешеходном переходе), а на улице Жмеринской уже другой Volkswagen сбил женщину-пешехода.

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Вечером на улице Хоткевича водитель Nissan (предварительно на пешеходном переходе) сбил женщину-пешехода. Также патрульные сообщают о ДТП на улице Расковой, где Mitsubishi столкнулся с автобусом. Как сообщали новости “Сегодня“, в результате аварии шесть пассажиров автобуса получили травмы.

Также накануне вечером на улице Генерала Жмаченко женщина на Hyundai (предварительно на пешеходном переходе) сбила 33-летнюю женщину и 11-летнего мальчика. Их госпитализировали.

Кроме того, на Кольцевой дороге SsangYong тоже сбил пешехода, а на Воздухофлотском путепроводе столкнулись Toyota и Volkswagen. В результате ДТП пассажирка “японца“ обратилась за помощью к медикам.

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Тем временем на перекрестке проспектов Оболонского со Степаном Бандеры столкнулись Mini Cooper S и ЗАЗ. В итоге водитель автомобиля ЗАЗ обратился за помощью к медикам.

Накануне в Киеве сначала водитель грузовика Renault столкнулся Mitsubishi, которое от удара перевернулось на крышу, после чего протаранил припаркованный на АЗС Hyundai.
 
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Теги: Киев, ДТП, статистика, авария
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Источник: korrespondent.net

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