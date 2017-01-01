Полиция задержала педофила, развращавшего малолетних в интернете

Киберполиция задержала педофила в Херсонской области.

Взрослый мужчина угрожал 9-летней девочке из Каховского района Херсонской области и заставлял ее создавать фото порнографического характера. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

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В полицию обратились родственники 9-летней девочки и сообщили, что на ее телефон поступают сообщения с видео и фото файлами порнографического характера. Неизвестный мужчина отсылал ей файлы в одном из популярных мессенджеров. Он требовал от девочки также создавать и скидывать ему порнографические материалы.



Полицейские смогли задержать подозреваемого в педофилии. Им оказался 47-летний житель Каховского района. 23 декабря местный суд отправил его в СИЗО на время расследования. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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