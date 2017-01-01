На КПВВ на Донбассе люди ходят в туалет в заминированные лесополосы

В ОБСЕ отметили большие очереди и плохую организацию КПВВ на Донбассе.

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В минувшие выходные, 21 и 22 декабря, наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали длинные очереди на блокпостах вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете Миссии.

21 декабря в Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) вблизи Станицы Луганской в трех случаях наблюдатели видели до 1 000 людей в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов, а также в двух случаях до 600 людей ожидали на переход в направлении подконтрольных правительству районов, - говорится в отчете.

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Также в отчете приводятся данные и по другим КПВВ, расположенным в Донецкой области, где тоже наблюдались большие очереди. При этом отмечается, что иногда людям приходится ночевать прямо возле блок-постов, чтобы не потерять свое место в очереди.

Члены патруля Миссии также видели, что люди, стоявшие в очереди на блокпосте, покидают участок с твердым покрытием, чтобы сходить в туалет в кустах неподалеку невзирая на опасность из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов. По словам людей из очереди, единственные туалеты расположены вблизи блокпоста, - акцентировали наблюдатели.

Напомним, боевики используют мирных граждан для срыва работы украинских КПВВ. В Штабе ООС рассказали о подлых провокациях оккупантов, в которых мирных граждан используют как разменную монету.

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