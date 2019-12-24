Электронные сигареты приравняют к обычным – Кабмин

В Украине модернизируют законодательство, чтобы учесть в нем электронные сигареты.

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Кабинет министров инициирует изменения в законодательство с целью упорядочить оборот электронных сигарет в Украине. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, правительство намерено реализовать в законодательстве следующие нормы:

Приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам.

Распространить на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе.

Инициировать запрет курения таких сигарет в общественных местах.

Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий, - отмечается в сообщении.

Напомним, в Канаде начали запрещать электронные сигареты. Местные власти заявили, что много работали, чтобы развить культуру, свободную от курения, и не хотят терять позиции.

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