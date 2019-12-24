В Кривом Роге пьяная компания забила до смерти двух человек

В Кривом Роге пьяная компания в ходе драки забила на смерть двух мужчин.

В Кривом Роге в Долгинцевском районе трое пьяных мужчин в ходе ссоры забили до смерти двух людей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так, трое пьяных мужчин с одной стороны начали обвинять двух своих знакомых в краже техники и еды. В результате между ними возникла ссора, во время драки они нанесли двум потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в различные участки тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались.

Полиция задержала трех подозреваемых. Ими оказались местные жители 26, 27 и 46 лет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Злоумышленникам грозит уголовная ответственность - до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, ранее дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова передано в суд

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