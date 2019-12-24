В Харькове мужчина захватил заложницу: ранен полицейский

В ходе инцидента пострадал полицейский.

Сегодня, 4 декабря, около 9:30 в Немышлянском районе Харькова местная жительница возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. На улице на нее напал неизвестный мужчина, пристал нож к горлу и заявил, что она - его заложница.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Инцидент увидели случайные прохожие и вызвали полицию.

Копы, которые прибыли на место событий, в ходе переговоров узнали, что мужчина хочет увидеть своего давнего знакомого. На него он поменяет заложницу. Между тем, полицейским удалось договориться, что злоумышленник готов обменять заложницу на одного из правоохранителей.

Обмен состоялся.

Полицейский в ходе разговора со злоумышленником пытался вызвать у него доверие и предложил покурить. В тот момент полицейский накинулся на злоумышленника и пытался его обезвредить, между тем, тот успел причинить ему удар ножом.

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Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейского госпитализировали в больницу, сейчас его оперируют.

Злоумышленник задержан. С ним работают следователи.

Мужчина задержан hk.npu.gov.ua

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Бразилии мужчина взял в заложники посетителей бара. В ходе переговоров с полицией вооруженный мужчина отпустил часть заложников, операция продолжается.

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