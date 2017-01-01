ВР рассмотрит отставку главы НАБУ Сытника из-за коррупции

Законопроект об отставке Сытника зарегистрировал Алексей Гончаренко.

Народный депутат Алексей Гончаренко подал законопроект, который предусматривает отставку главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook.

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“Подал законопроект, согласно которому совершение коррупционного правонарушения является основанием для увольнения директора НАБУ.

Как ни удивительно, в действующем законе это не было прописано, и теперь в Украине как всегда все уникально: директор Национального антикоррупционного бюро - признанный двумя судебными инстанциями коррупционер, внесённый в соответствующий реестр“, - написал Гончаренко.

Напомним, Главу НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров.

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