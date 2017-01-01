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ВР рассмотрит отставку главы НАБУ Сытника из-за коррупции

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Законопроект об отставке Сытника зарегистрировал Алексей Гончаренко.
В ВР зарегистрировали законопроект об отставке Сытника
В ВР зарегистрировали законопроект об отставке Сытника
Wikipedia

Народный депутат Алексей Гончаренко подал законопроект, который предусматривает отставку главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook. 

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“Подал законопроект, согласно которому совершение коррупционного правонарушения является основанием для увольнения директора НАБУ.
Как ни удивительно, в действующем законе это не было прописано, и теперь в Украине как всегда все уникально: директор Национального антикоррупционного бюро - признанный двумя судебными инстанциями коррупционер, внесённый в соответствующий реестр“, - написал Гончаренко.

 

Напомним, Главу НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров.

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Теги: Гончаренко, Сытник, НАБУ, ВР
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