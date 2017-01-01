Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мендель в ярком наряде показала елки Зеленского

Комментариев: 0
Юлия Мендель показали елки в Офисе президента.
Мендель показала елку Зеленского
Мендель показала елку Зеленского
Instagram/iuliia_mendel

Пресс-секретарь украинского гаранта Владимира Зеленского Юлия Мендель показала украшенные елки в Офисе президента.

Читай также: В Днепре дайверы установили елку под водой

Фотографии появились на странице Мендель в Instagram

Судя по фотографиям, елок в Офисе президента несколько. Мендель показала большую елку Зеленского. Ее украсили в одном стиле шарами золотого цвета. Также в Офисе президента есть маленькая елка. Ее также украсили разноцветными игрушками.

Юлия Мендель
Юлия Мендель
Instagram/iuliia_mendel

Читай также: В Киеве впервые проходит новогодний парад

Мендель позирует возле большой елки в ярком цветочном платье. Возле второй елки пресс-секретарь Зеленского появилась в пестрой блузе.

Напомним, Елена Зеленская украсила елку в скромном "домашнем" наряде. Первая леди нарядила праздничную елку в Доме с химерами, который в период праздников будет новогодней локацией.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мендель, елка, Зеленский, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь