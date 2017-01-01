Мендель в ярком наряде показала елки Зеленского
Пресс-секретарь украинского гаранта Владимира Зеленского Юлия Мендель показала украшенные елки в Офисе президента.
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Фотографии появились на странице Мендель в Instagram.
Судя по фотографиям, елок в Офисе президента несколько. Мендель показала большую елку Зеленского. Ее украсили в одном стиле шарами золотого цвета. Также в Офисе президента есть маленькая елка. Ее также украсили разноцветными игрушками.
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Мендель позирует возле большой елки в ярком цветочном платье. Возле второй елки пресс-секретарь Зеленского появилась в пестрой блузе.
Напомним, Елена Зеленская украсила елку в скромном "домашнем" наряде. Первая леди нарядила праздничную елку в Доме с химерами, который в период праздников будет новогодней локацией.
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