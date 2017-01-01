Украина получит безвизовый режим с еще двумя странами

Украинцы смогут без виз посещать Колумбию и Эквадор.

Гончарук рассказал о безвизе с Колумбией и Эквадором Пресс-служба Алексея Гончарука

Правительство утвердило международные соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Об этом на своей странице в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Сообщается, что граждане Украины смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней в течение каждых 180 дней.

Напомним, В МИД прокомментировали возможную отмену безвиза с ЕС.

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