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Тюрьма за "слив": осуждены двое осведомителя сепаратистов

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Информаторов из "ЛНР" суд приговорил к тюремному заключению.
Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины
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Два информатора незаконных вооруженных формирований террористической организации “ЛНР“, задержаны контрразведкой Службы безопасности Украины, получили тюремные сроки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

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Как сообщают в СБУ, один из информаторов житель Новоайдарского района Луганской области передавал информацию о дислокации и перемещении военной техники ВСУ, что привело к попытке прорыва линии обороны украинских военных со стороны сепаратистов “ЛНР“.

Другой информатор, житель Лисичанска проводил сбор и передачу информации о направлениях движения, месте дислокации, составе и численности военной техники ВСУ. Также он составлял и передавал боевикам списки местных жителей, которые служат в воинских подразделениях и правоохранительных органах Украины.

Так, сотрудника СБУ сообщают что, во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли тротиловую шашку, граната Ф-1, патроны различного калибра, компьютерную технику и мобильные устройства, использовалась для передачи боевикам разведывательной информации.

В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и причастность к совершенным преступлениям, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, - сообщает СБУ.

Согласно приговору пособники сепаратистов получили 5 и 3 года и 3 месяца тюремного заключения. 

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Напомним, ранее СБУ задержало троих человек, которые за год 15 раз “минировали“ ТРЦ

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Теги: СБУ, ОРДЛО, Донбасс
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    24.12.2019, 13:17
Оценка:  +2
Колишній-східняк
двое осведомителя сепаратистов - язык русского мира уже и на Бигмир проник?
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