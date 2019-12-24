Тюрьма за "слив": осуждены двое осведомителя сепаратистов

Информаторов из "ЛНР" суд приговорил к тюремному заключению.

Два информатора незаконных вооруженных формирований террористической организации “ЛНР“, задержаны контрразведкой Службы безопасности Украины, получили тюремные сроки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как сообщают в СБУ, один из информаторов житель Новоайдарского района Луганской области передавал информацию о дислокации и перемещении военной техники ВСУ, что привело к попытке прорыва линии обороны украинских военных со стороны сепаратистов “ЛНР“.

Другой информатор, житель Лисичанска проводил сбор и передачу информации о направлениях движения, месте дислокации, составе и численности военной техники ВСУ. Также он составлял и передавал боевикам списки местных жителей, которые служат в воинских подразделениях и правоохранительных органах Украины.

Так, сотрудника СБУ сообщают что, во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли тротиловую шашку, граната Ф-1, патроны различного калибра, компьютерную технику и мобильные устройства, использовалась для передачи боевикам разведывательной информации.

В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и причастность к совершенным преступлениям, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, - сообщает СБУ.

Согласно приговору пособники сепаратистов получили 5 и 3 года и 3 месяца тюремного заключения.

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Напомним, ранее СБУ задержало троих человек, которые за год 15 раз “минировали“ ТРЦ

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