Под Киевом молодая девушка зарезала парня из-за ревности

21-летняя девушка убила своего сожителя кухонным ножом.

Под Киевом 20-летняя девушка зарезала своего 23-летнего парня кухонным ножом из-за ревности. Трагедия произошла 23 декабря в селе Насташка в Рокитнянском районе Киевской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читай также: В Днепре задержали преступников, обстрелявших авто из гранатомета

Сообщается, что молодые люди поссорились, когда распивали алкогольные напитки. В один момент девушка схватила кухонный нож и ударила своего сожителя в грудь. Молодой человек скончался на месте.



Девушка задержана, правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УКУ.



Напомним, в Запорожской области мужчина нападал на людей с ножом на остановке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.