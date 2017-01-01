Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом молодая девушка зарезала парня из-за ревности

Комментариев: 0
21-летняя девушка убила своего сожителя кухонным ножом.
Молодая девушка убила своего парня из-за приступа ревности
Молодая девушка убила своего парня из-за приступа ревности
kv.npu.gov.ua

Под Киевом 20-летняя девушка зарезала своего 23-летнего парня кухонным ножом из-за ревности. Трагедия произошла 23 декабря в селе Насташка в Рокитнянском районе Киевской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

Читай также: В Днепре задержали преступников, обстрелявших авто из гранатомета

Сообщается, что молодые люди поссорились, когда распивали алкогольные напитки. В один момент девушка схватила кухонный нож и ударила своего сожителя в грудь. Молодой человек скончался на месте.

Девушка задержана, правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Напомним, в Запорожской области мужчина нападал на людей с ножом на остановке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: убийство, Киевская область, ревность, кухонный нож
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь