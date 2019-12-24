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Две трети украинцев высказались против переноса Рождества на 25 декабря

Комментариев: 2
Две трети украинцев не хотят переноса православного рождества на 25 декабря.
Православная Церковь Украины
Православная Церковь Украины
facebook.com

Лишь 25% украинцев в ходе социологического опроса поддерживают перенос празднования православного Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом говорят результату опроса Социологической группы Рейтинг

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Так, по результатам исследования 64% опрошенных высказались против данной инициативы. Еще 7% оказались безразличны к этому вопросу и 4% не затрудняются ответить.

Скриншот
Скриншот
ratinggroup.ua

Большинство сторонников переноса Рождества на Западе страны: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других регионах респонденты скорее против переноса: в центре 23% – за и 66% - против, на юге-15% и 74% соответственно, на Востоке – 14% - за и 74% - против.

Скриншот
Скриншот
ratinggroup.ua

Данную инициативу больше поддерживают более обеспеченные и среднего достатка люди, а также представители более старшего возраста.

Напомним, ПЦУ отказались переносить православное Рождество на 25 декабря.

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Теги: ПЦУ, Опрос, Рождество
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Комментариев (2)
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asfd0    24.12.2019, 14:29
Оценка:  -2
asfd0
Астрономически 22.12 - начало зимнего солнцестояния (3 дня,самая длинная ночь), с 25.12 - рождество, т.е. рождение нового солнца, начинает увеличиваться день.
SINOBI-LIFE    24.12.2019, 14:06
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Ну зелехторат он и в Африке зелехторат!!!
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