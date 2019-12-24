"Девиантное поведение": В Ровно запретили любые публичные ЛГБТ-акции

Депутаты горсовета превентивно запретили проводить в городе марши, прайды и фестивали с ЛГБТ-тематикой.

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Городской совет Ровно запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как “пропаганду девиантного полового поведения“. Рассмотрение соответствующего вопроса инициировал депутат от “Свободы“ Олег Карпяк, пишет “Суспільне“.

В проекте решения авторы ссылаются на ст. 3 Семейного кодекса Украины: “основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества“.

Запретить на территории г. Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых “маршей равенства“, “прайдов“, “фестивалей квир-культуры“ и т.д., проходящих в местах массового досуга семей с детьми, - говорится в проекте решения.

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Также этим решением запрещается проведение публичных кампаний и мероприятий, которые “представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины“.

Контроль за выполнением решения поручили комиссии по вопросам защиты общественной морали.

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