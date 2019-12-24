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"Девиантное поведение": В Ровно запретили любые публичные ЛГБТ-акции

Комментариев: 6
Депутаты горсовета превентивно запретили проводить в городе марши, прайды и фестивали с ЛГБТ-тематикой.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
УНИАН

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Городской совет Ровно запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как “пропаганду девиантного полового поведения“. Рассмотрение соответствующего вопроса инициировал депутат от “Свободы“ Олег Карпяк, пишет “Суспільне“.

В проекте решения авторы ссылаются на ст. 3 Семейного кодекса Украины: “основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества“.

Запретить на территории г. Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых “маршей равенства“, “прайдов“, “фестивалей квир-культуры“ и т.д., проходящих в местах массового досуга семей с детьми, - говорится в проекте решения.

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Также этим решением запрещается проведение публичных кампаний и мероприятий, которые “представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины“.

Контроль за выполнением решения поручили комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Напомним, Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам. Писательница подверглась критике из-за поддержки женщины, которую уволили из-за высказываний о трансгендерах.

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Теги: Ровно, горсовет, ЛГБТ
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Комментариев (6)
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Spellpusha    24.12.2019, 14:31
Оценка:  0
Spellpusha
Ми не можемо допустити гомофобію, ми не дика азіопщіна
Avenger_    24.12.2019, 14:50
Оценка:  -2
Avenger_
Толерантное отношение и равенство граждан независимо от их ориентаций- норма современного цивилизованного общества.
США,Канада,Австралия,ЕС - везде толерантное отношение к ЛГБТ.
И только в дикой,отсталой бендерии считают дискриминацию граждан нормой
Spellpusha    24.12.2019, 14:29
Оценка:  0
Spellpusha
Гомофоби в кремлі дуже зраділи, тепер вони не самотні зі своїм лайном. Потрібно ще згадати радянську практику і кримінально переслідувати геїв, що б було як в радянській Росії.
Антибес    24.12.2019, 14:25
Оценка:  -2
Антибес
Странно.Ведь Карпяк сам является педрилкой.
Люблю_Украину    24.12.2019, 13:59
Оценка:  0
Люблю_Украину
Отношение к геям в обществе это лакмусовая бумажка на предмет того кто у власти. Если у власти пиdoрасы, то мы видим в обществе защиту только их прав, марши, прайды и прочее. Очень радостно за город Ровно, что там пока еще нормальные люди, с традиционными ценностями и понимаем последствий.
Synthesis_X    24.12.2019, 14:48
Оценка:  0
Synthesis_X
это у вас на росси пиdoрасы, в Европе такой ху й ни нет к счастью
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