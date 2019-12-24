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Теплая зима мешает закарпатским медведям уснуть

Комментариев: 2
Медведи на Закарпатье не могут уснуть.
Возвращение природных инстинктов и реабилитация психологического и физического состояния медведей - одна из основных задач центра
Возвращение природных инстинктов и реабилитация психологического и физического состояния медведей - одна из основных задач центра
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Медведи на Закарпатье в Реабилитационнjv центре Синевир не могут впасть в спячку. Из-за аномально теплой зимы уснули только три медведя. Об этом сообщает национальный парк Синевир в Facebook.

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“Зима - это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. И в центре реабилитации бурых медведей уснули только трое. Причиной медвежьей бессонницы является недостаточно низкая температура воздуха“ - говорится в сообщении. 

Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные - ждут морозов

Медведи из Реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное
Медведи из Реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное
Facebook.com

Ранее синоптик удивила прогнозом на выходные.

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Теги: медведи, зимняя спячка, теплая зима, Закарпатье, Синевир
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Комментариев (2)
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Антибес    24.12.2019, 14:39
Оценка:  -2
Антибес
Лучше бы все бандерлоги заснули. Вечным сном.
kyivgromada    24.12.2019, 14:28
Оценка:  0
kyivgromada
За это время успели упасть в состояние анабиоза три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. С какой высоты падали?
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