Теплая зима мешает закарпатским медведям уснуть
Медведи на Закарпатье в Реабилитационнjv центре Синевир не могут впасть в спячку. Из-за аномально теплой зимы уснули только три медведя. Об этом сообщает национальный парк Синевир в Facebook.
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“Зима - это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. И в центре реабилитации бурых медведей уснули только трое. Причиной медвежьей бессонницы является недостаточно низкая температура воздуха“ - говорится в сообщении.
Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные - ждут морозов
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