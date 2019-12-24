Теплая зима мешает закарпатским медведям уснуть

Медведи на Закарпатье не могут уснуть.

Возвращение природных инстинктов и реабилитация психологического и физического состояния медведей - одна из основных задач центра Facebook.com

Медведи на Закарпатье в Реабилитационнjv центре Синевир не могут впасть в спячку. Из-за аномально теплой зимы уснули только три медведя. Об этом сообщает национальный парк Синевир в Facebook.

Читай также: В трех областях ограничили движение из-за надвигающегося снегопада

“Зима - это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. И в центре реабилитации бурых медведей уснули только трое. Причиной медвежьей бессонницы является недостаточно низкая температура воздуха“ - говорится в сообщении.

Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные - ждут морозов

Медведи из Реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное Facebook.com

Ранее синоптик удивила прогнозом на выходные.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.