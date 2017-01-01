Кабмин изменил правила финансирования университетов
С 2020 года правительство изменит правила финансирования высших учебных заведений в Украине. Такое решение было принято во время заседания Кабинета министров, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
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Правительство будет финансировать ВУЗы в соответствии с результатами их деятельности.
С января 2020 года будет работать формульный подход - 80% бюджета ВУЗы будут получать гарантированно для базовых расходов. Остальное финансирование будет зависеть от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств.
Гончарук отметил, что такие изменения позволят повысить качество образования и стимулировать экономически рациональное поведение университетов.
Напомним, Украина получит безвизовый режим с еще двумя странами.
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