Кабмин изменил правила финансирования университетов

Финансирование будет зависеть от результатов деятельности ВУЗов.

С 2020 года правительство изменит правила финансирования высших учебных заведений в Украине. Такое решение было принято во время заседания Кабинета министров, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Правительство будет финансировать ВУЗы в соответствии с результатами их деятельности.



С января 2020 года будет работать формульный подход - 80% бюджета ВУЗы будут получать гарантированно для базовых расходов. Остальное финансирование будет зависеть от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств.



Гончарук отметил, что такие изменения позволят повысить качество образования и стимулировать экономически рациональное поведение университетов.



Напомним, Украина получит безвизовый режим с еще двумя странами.

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