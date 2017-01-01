“Все остальные - не люди?”: “слуга народа” отличился выходкой в Раде

Нардеп возмутительно повел себя в бухгалтерии.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко пытался пройти в бухгалтерию Верховной Рады за зарплатой вне очереди.

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В сети появилось возмутительное видео, снятое помощницей другого "слуги" Олега Семинского Татьяной Шмерегой.

На видео видно, как Остапенко пытается вне очереди зайти в парламентскую бухгалтерию за зарплатой. Между тем, вход ему перекрыть другой мужчина. Одна из женщин возмутилась невежливостью “слуги народа”.

Я в свой отпуск пришла и 50 минут жду. Можно же нормально сказать: "пропустите, пожалуйста, без очереди, я спешу". А не просто прийти и стоять. Все остальные не люди? - сказала женщина.

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Женщина за кадром несколько раз просила нардепа представиться. Он сделал это спустя некоторое время, но без особого энтузиазма.

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