Милованов назвал желаемую зарплату для министров

Глава Минэкономики снова пожаловался на маленькую зарплату. Министр, говорит, должен получать 5-10 тысяч долларов.

Министры должны получать до 10 тысяч долларов, считает милованов Милованов в Facebook

Зарплата министра должна составлять не менее 5 тысяч долларов, считает глава Минэкономики Тимофей Милованов. Об этом он сказал в интервью Liga.net, опубликованном во вторник, 24 декабря.

Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность, - сказал он.

На вопрос, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил:

Министр - от 5 до 10 000 долларов.

Читай также: Что ожидает украинцев в 2020 году: Новые цифры

К слову, народный депутат Александр Дубинский сообщил, что главе Милованову начислили 1630% премии, что равно 271 тыс грн зарплаты в месяц.

Сам министр заявил, что получает в среднем 31 тыс грн в месяц и показал скрины из ПриватБанка.

Читай также: Жан Беленюк рассказал о депутатской зарплате и “доплатах” в конвертах

В то же время, в министерстве на запрос УН сообщили, что за ноябрь зарплата Милованова составила 80 тыс. гривен, в то время как его заместители получили от 143 тыс. до 195,3 тыс. гривен.

Так, сумма средств, начисленных Милованову за ноябрь составила 79 883 гривны, из которых после удержания налогов и сборов выплачено 64 306 гривен.

Напомним, Милованов заявил, что будет поднимать зарплаты на 2 тыс грн ежегодно. Министр сделал смелое заявление.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.