Талоны на топливо для "скорых" продавали за наличные, а отчеты подделывали.

В Полтаве чиновники воровали топливо для машин скорой помощи pl.npu.gov.ua

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Должностные лица объединенного автохозяйства департамента здравоохранения Полтавской госадминстрации торговали талонами на горюче-смазочные материалы, которые выделялись на заправку автомобилей экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Преступление раскрыли следователи полтавского полицейского главка совместно с оперативниками из управления стратегических расследований. Они выявили, что руководители автохозяйства в дорожные листы служебного транспорта вносили ложные сведения, а талоны на горюче-смазочные материалы присваивали и затем продавали всем желающим на автозаправках по заниженной цене.

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Горюче-смазочные материалы, недостаток которых обнаружила полиция, предназначались для системы экстренной медицинской помощи области, выезда бригад специалистов областных лечебно-профилактических учреждений для оказания консультативной помощи жителям отдаленных населенных пунктов области, а также для доставки тяжелых больных в научно-исследовательские институты Украины.

В настоящее время в учреждениях автохозяйства здравоохранения полиция проводит санкционированные обыски.

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В уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершении по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, правоохранители заподозрили двух бывших чиновников в завладении государственными средствами при оплате работ по восстановлению гидрологического режима реки Сула в Полтавской области.

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