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Дело Шеремета: Суд решает судьбу Юлии Кузьменко

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Суд рассматривает апелляцию адвокатов Юлии Кузьменко.
Суд рассматривает апелляцию адвокатов Юлии Кузьменко
Суд рассматривает апелляцию адвокатов Юлии Кузьменко
Радио Свобода

Во вторник, 24 декабря, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на арест врача Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Прямую трансляцию из зала суда ведет Радио Свобода. 

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Заседание суда началось в 12:16. Адвокат подозреваемой подал ходатайство с просьбой разрешить Юлии Кузьменко сидеть рядом. На поруки подозреваемую готовы взять 37 человек. В результате, нацгвардейцы выпустили Юлию из клетки. 

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Напомним, Кузьменко высказалась из-за решетки. Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к убийству Шеремета.

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Теги: дело Шеремета, суд, Юлия Кузьменко
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