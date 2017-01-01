Дело Шеремета: Суд решает судьбу Юлии Кузьменко

Суд рассматривает апелляцию адвокатов Юлии Кузьменко.

Во вторник, 24 декабря, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на арест врача Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Прямую трансляцию из зала суда ведет Радио Свобода.

Читай также: Дело рассыпается: Сенцов призвал отпустить задержанных в деле Шеремета

Заседание суда началось в 12:16. Адвокат подозреваемой подал ходатайство с просьбой разрешить Юлии Кузьменко сидеть рядом. На поруки подозреваемую готовы взять 37 человек. В результате, нацгвардейцы выпустили Юлию из клетки.

Читай также: В центре Киева митингуют в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Напомним, Кузьменко высказалась из-за решетки. Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к убийству Шеремета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.