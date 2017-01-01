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Украина вычеркивает "беркутовцев" из списков на обмен – адвокат

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Оккупанты ОРДЛО хотят, чтобы в рамках обмена им передали подозреваемых в расстреле Евромайдана.
Украина вычеркивает "беркутовцев" из списков на обмен – адвокат
Украина вычеркивает "беркутовцев" из списков на обмен – адвокат
gp.gov.ua

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Украинская сторона пытается вычеркнуть из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения “Беркут“, которые являются подозреваемыми по делам Майдана и находятся в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин в Фейсбук.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине. Рыбин призвал украинскую власть выполнять договоренности в том варианте, в котором они были достигнуты.

Также Рыбин заявил, что бывшие “беркутовцы“ много лет находятся в списках на обмен и не могут выйти на свободу. По его словам, таким образом Украины срывает предстоящий обмен с подконтрольными РФ квази-республиками Донбасса.

Напомним, 23 декабря на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленных до конца года.

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Теги: Беркут, Обмен пленными, ОРДЛО, адвокат
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