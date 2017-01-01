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Замену Трубе найдут за пять дней: ЗЕ подписал закон о перезагрузке ГБР

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Роман Труба завершает свою работу в Государственном бюро расследований.
Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады. 

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“Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, убежден: мы сделали то, что не сделал бы никто – без всякой поддержки, меньше, чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган“, – написал Роман Труба у себя в Telegram - канале.

Скриншот
Скриншот
t.me

В соответствие с данным законом, ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению, прекращению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с компетенцией бюро.

Отмечается, что когда закон вступит в силу, конкурсная комиссия начнет подбирать нового главу ГБР. На данный момент его обязанности временно будет выполнять кандидат, которого назначит президент. На выбор кандидата у Зеленского есть пять дней. 

Напомним, ранее Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

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Теги: Верховная Рада, Труба, Зеленский, ГБР
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