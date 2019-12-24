Романтика с мигалками: В Одессе коп оригинально сделал предложение девушке

Появилось видео романтического поступка.

Девушка ответила: "Да" скриншот из видео

Полицейский в Одессе устроил оригинальное предложение руки и сердца своей любимой девушке.

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Видео романтического поступка парня появилось в сети.

“Ромео” в погонах сделал предложение своей девушке у главной городской елки на Думской площади Одессы под световое шоу мигалок патрульных машин.

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Рядом с парнем были его коллеги в форме, а также множество прохожих, которые наблюдали за романтических предложением молодого полицейского.

Девушка первые несколько секунд стояла в ступоре, но потом кинулась на шею любимого и ответила: “Да”. Зрители поздравили пару аплодисментами.

Напомним, в 2019 году украинцы женились в 6 раз чаще, чем разводились. Появилась свежая статистика к концу года.

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