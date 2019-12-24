Четыре бронеавтомобиля от трех разных производителей соревнуются в близких к боевым условиях.

Под Житомиром тестируют броневики: Победителя примут на вооружение ВСУ

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Под Житомиром тестируют броневики: Победителя примут на вооружение ВСУ

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На военном полигоне под Житомиром начался завершающий этап демонстрационного показа бронеавтомобилей для Вооруженных Сил Украины. Броневик, который покажет лучшие результаты, будет принят на вооружение украинской армии. Об этом сообщает информагентство “АрмияИнформ“.

К принятию на вооружение предлагаются специализированные автомобили “Новатор“ и “Варта“ от ООО “Украинская бронетехника“, боевая бронированная машина “Дозор-Б“ Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова и модернизированный украинско-польский бронеавтомобиль Oncilla-М от ООО “Научно-производственная компания “ВК Система“.

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Согласно программе автомобили проверяют на эргономичность для десанта и экипажа: удобство высадки/посадки, удобство размещения и ведения боя, качество систем обеспечения жизнедеятельности экипажа (кондиционирование, обогрев, очистка воздуха) и т.п.

Также проверяется способность техники преодолевать естественные препятствия, в том числе с использованием лебедки в случае, если машина забуксовала. Отдельный этап показа посвящен упражнениям в стрельбе, для чего на автомобили установили пулемет НСВТ-12,7 мм.

Напомним, в Генштабе назвали наращивание “противовоздушного щита“ приоритетной задачей ВСУ. Это дает возможность сдерживать РФ от применения Воздушно-космических сил.

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