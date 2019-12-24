Дело Майдана: экс-берковцев оставили под стражей

Под стражей находятся бывший заместитель командира киевского Беркута Олег Янишевский и солдаты спецроты.

Святошинский районный суд Киева оставил под стражей четверых бывших сотрудников спецподразделения Беркут, передают Новости Донбасса.

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Так, под стражей находятся бывший заместитель командира киевского Беркута Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко, которых подозревают в расстреле участников Майдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Следующее заседание состоится 14 января.

Во время сегодняшнего заседания прокуроры, как и обещали ранее, не ходатайствовали об изменении меры пресечения подозреваемым. Заседание было посвящено зачитыванию баллистической экспертизы судьей. Он назвал типы оружия, из которых были выпущены пули. Частично определить типы оружия не удалось. Судья отметил, что на данный момент не было проведено экспертизы, которая показала бы, стреляли из оружия беркутовцев или нет. Такую экспертизу еще предстоит провести.

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Напомним, что ранее экс-беркутовец признал вину и получил условный срок. Обвиняемый признал свою вину и заключил сделку со следствием. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

Также сообщалось, что обвиняемого в расстреле Майдана экс-беркутовца отпустили под домашний арест. Решение вынес Святошинский районный суд Киева. Троих экс-беркутовцев оставили под стражей.

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