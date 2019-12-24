“Святые слуги”: партия президента оконфузилась в рекламой

Выборы ОТО для “Слуги народа” отличились конфузом.

Слуга народа оконфузилась на Закарпатье Мукачево. нет

В села Горонда Мукачевского района на Закарпатье людям раздавали церковные календари с якобы символикой партии "Слуга народа" в день выборов в объединенную территориальную общину.

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Об этом сообщает местное издание Мукачево.нет.

По информации издания, агитационные календари распространяли 22 декабря среди прихожан греко-католической церкви села Страбичево. Очевидцы говорят, что на календарях были напечатаны логотипы с упоминанием названия партии "Слуга народа".

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Полиция расследует вероятный подкуп избирателей.

Это событие зарегистрировано в журнале единого учета, его правовая квалификация определяется. Проверка по данному факту продолжается, - сообщили в полиции.

Напомним, ранее Зеленский сказал: "У кого-то есть ядерное оружие, у кого-то Слуга народа". Владимир Зеленский прокомментировал решение российского канала "ТНТ" снять с эфира сериал "Слуга народа".

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