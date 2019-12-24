На суде по делу Шеремета напали на двух журналистов Шария
Во время заседания Апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было совершено нападение на двух журналистов Анатолия Шария. Антонине Белоглазовой помешали провести съемку, она вызвала полицию, пишут Вести.
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Второго журналиста Дмитрия Кучера окружили несколько десятков человек на выходе из суда. По словам Дмитрия, его начали бить и облили мочой.
На заседании суда рассматривалась жалоба на арест врача Юлии Кузьменко. Женщину подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета. Следователи считают, что Юлия могла подложить взрывчатку под авто журналиста. Кузьменко причастность отрицает.
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