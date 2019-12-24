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На суде по делу Шеремета напали на двух журналистов Шария

Комментариев: 17
Белоглазовой мешали провести съемку, а Кучера облили мочой.
Несколько десятков человек окружили журналиста
Несколько десятков человек окружили журналиста
Скриншот из видео

Во время заседания Апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было совершено нападение на двух журналистов Анатолия Шария. Антонине Белоглазовой помешали провести съемку, она вызвала полицию, пишут Вести. 

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Второго журналиста Дмитрия Кучера окружили несколько десятков человек на выходе из суда. По словам Дмитрия, его начали бить и облили мочой. 

На заседании суда рассматривалась жалоба на арест врача Юлии Кузьменко. Женщину подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета. Следователи считают, что Юлия могла подложить взрывчатку под авто журналиста. Кузьменко причастность отрицает. 

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Теги: антонина белоглазова, Дмитрий Кучер, журналисты шария
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Комментариев (18)
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kapablankas    24.12.2019, 16:22
Оценка:  -4
kapablankas
ссыкливые поЦриоты

кодляком на пацана

херои херовы
Путин-Xyйло    24.12.2019, 16:26
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Соси не отвлекайся, а то оголодаешь!
Путин-Xyйло    24.12.2019, 16:19
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
ЧмОрий - журнашлюх! И работают на него такие же.
Peyot    24.12.2019, 16:19
Оценка:  +4
Peyot
А почему эти кремлеские выпердыши - шария не сидят в кпз в очереди на обмен?
kapablankas    24.12.2019, 16:21
Оценка:  -4
kapablankas
а ты их посади если можешь

кодлом не пацана

ссыкуны
TarasChuprynka    24.12.2019, 16:27
Оценка:  +2
TarasChuprynka
Не "кодло", а большинство, А кодло - это у шария.
alex-zol    24.12.2019, 16:18
Оценка:  -5
alex-zol
фу, мразиши ссыкливые.
alex-zol    24.12.2019, 16:18
Оценка:  -5
alex-zol
еще и мусорские половина, зашкварники петушинные!!!
kapablankas    24.12.2019, 16:19
Оценка:  -5
kapablankas
ониже !!!!!
Pivkov3    24.12.2019, 16:03
Оценка:  +1
Pivkov3
СБУшные стукачи отрабатывают пайку
kapablankas    24.12.2019, 16:05
Оценка:  -5
kapablankas
херои

на пацана кодляком

этих в ЕС примут без очереди
Путин-Xyйло    24.12.2019, 16:18
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
kapablankas Тебя без очереди примут в Ад!
kapablankas    24.12.2019, 16:19
Оценка:  -5
kapablankas
ты ссыкло как те херои
Путин-Xyйло    24.12.2019, 16:21
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
kapablankas Это сперма у тебя во рту такое навеяла?
kapablankas    24.12.2019, 16:22
Оценка:  -4
kapablankas
ссыкло
Путин-Xyйло    24.12.2019, 16:25
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
kapablankas Путин? в см. Xyйло
kapablankas    24.12.2019, 15:59
Оценка:  -4
kapablankas
це Европа
kapablankas    24.12.2019, 15:55
Оценка:  -5
kapablankas
кодляком

поЦриоты
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