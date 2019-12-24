Экс-муж Юлии Кузьменко подтвердил её алиби - адвокат

Бывший Юлии Кузьменко заявил, что в ночь убийства Павла Шеремета был с ней в одной квартире.

Экс-супруг подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко подтвердил в суде, что в ночь перед убийством журналиста он ночевал с экс-супругой в одной квартире. Дмитрия Кузьменко, она никуда не отлучалась. Об это передает издание Украинская Правда.

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“Если речь идет о ночи с 19 на 20 (июль 2016 год – ред.). Она беспрекословно, без всяких сомнений находилась дома“, - заявил экс-супруг.

Так, новый свидетель Дмитрий Кузьменко, хирург больницы “Феофания“ и бывший муж Юлии Кузьменко, с которым они были женаты с 2004 по 2017 год.

Как заявил Кузьменко, он вместе с Юлией 18-19 июля встречал в аэропорту сына. По словам Дмитрия, в тот период у Юлии были проблемы со здоровьем.

“Не озвучивай“, - попросила Юлия Кузьменко,тогда бывший муж уточнил, что эти проблемы мешали ей надолго отлучаться из дома.

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Напомним, Дело Шеремета: Суд решает судьбу Юлии Кузьменко

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