Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-муж Юлии Кузьменко подтвердил её алиби - адвокат

Комментариев: 3
Бывший Юлии Кузьменко заявил, что в ночь убийства Павла Шеремета был с ней в одной квартире.
Юлия Кульменко
Юлия Кульменко
facebook.com

Экс-супруг подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко подтвердил в суде, что в ночь перед убийством журналиста он ночевал с экс-супругой в одной квартире. Дмитрия Кузьменко, она никуда не отлучалась. Об это передает издание Украинская Правда

Читай также: Дело рассыпается: Сенцов призвал отпустить задержанных в деле Шеремета

“Если речь идет о ночи с 19 на 20 (июль 2016 год – ред.). Она беспрекословно, без всяких сомнений находилась дома“, - заявил экс-супруг.

Так, новый свидетель Дмитрий Кузьменко, хирург больницы “Феофания“ и бывший муж Юлии Кузьменко, с которым они были женаты с 2004 по 2017 год.

Как заявил Кузьменко, он вместе с Юлией 18-19 июля встречал в аэропорту сына. По словам Дмитрия, в тот период у Юлии были проблемы со здоровьем.

“Не озвучивай“, - попросила Юлия Кузьменко,тогда бывший муж уточнил, что эти проблемы мешали ей надолго отлучаться из дома. 

Читай также: В центре Киева митингуют в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Напомним, Дело Шеремета: Суд решает судьбу Юлии Кузьменко

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кузьменко, Шеремет, Суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ConcorD    24.12.2019, 16:14
Оценка:  -1
ConcorD
Виновата!!!!!!! На нары эту вонючку с хитрой рожей! А лучше сжечь их в крематории
ConcorD    24.12.2019, 16:12
Оценка:  -1
ConcorD
Вонючка рыжая! А что такое "аЛеби" ? Как ужи на сковородке извиваются! Есть наука физиогномика, так она гласит что они виноваты! На нары этих музыкальных хитрожопов!!! Авакяна тоже пора туда с сынком!
kapablankas    24.12.2019, 16:04
Оценка:  -1
kapablankas
сядет сядет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь