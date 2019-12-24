Зеленский пообещал доступное жилье для ветеранов и переселенцев
В 2020 году будут реализованы государственные программы доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Рады развития громад и территорий.
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“В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья“, - сообщил Зеленский.
Напомним, Кабмин изменил правила финансирования университетов.
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