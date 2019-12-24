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Зеленский пообещал доступное жилье для ветеранов и переселенцев

Комментариев: 1
В следующем году заработает программа доступного жилья для ветеранов и переселенцев.
24 декабря состоялось заседание Рады развития громад и территорий
24 декабря состоялось заседание Рады развития громад и территорий
Пресс-служба Офиса президента

В 2020 году будут реализованы государственные программы доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Рады развития громад и территорий. 

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“В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья“, - сообщил Зеленский.

Напомним, Кабмин изменил правила финансирования университетов.

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Комментариев (1)
Peyot    24.12.2019, 16:27
Оценка:  +2
Peyot
Да мы помним учителям уже обещал по 4000$ а пенсионерам аж по 11грн добавил тем у кого стаж больше 40лет!!!
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