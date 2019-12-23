К созданию "государства в смартфоне" причастны люди Иванющенко, - аналитика

К авторам Кодекса электронных коммуникаций, призванного среди прочего создать “государство в смартфоне“, возникают существенные вопросы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью “Кодекс “под кого-то“: кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине“ на “Апострофе“.

По мнению журналистов, документ мог быть написан в интересах компании, принадлежащей “частотному функционеру“, бывшему председателю Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Владимиру Олейнику, экс-начальнику Украинского государственного центра радиочастот Павлу Слободянюку и Юрию Иванющенко (Енакиевскому).

“Документ, который презентовали в конце августа, и который должен был бы кардинально изменить электронные коммуникации в Украине, писали в BRDO (Better Regulation Delivery Office) - Офисе эффективного регулирования, который позиционируется как независимый экспертно-аналитический центр. И именно к составу этой организации, вернее ее части, задействованной в подготовке нового Кодекса, а также к подготовленным ею положениям Кодекса, возникают существенные вопросы“¸- отмечается в публикации.

Кодекс поданный в парламент в виде законопроекта №2320 “О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества“. Он был разработан под управлением руководителя IT-направления BRDO Игоря Самоходского (сменил нынешнего заместителя министра цифровой трансформации Александра Шелеста). За написание отвечала также эксперт BRDO Надежда Костриба и Владимир Смоляр.

Кострыба и Смоляр одновременно работали заместителями председателя Государственной администрации связи, являются учредителями одной ОО, а в 2010 году были в один день назначены членами НКРС по представлению председателя НКРС Владимира Олейника. Олейник поддерживает тесные связи с Павлом Слободянюком, бывшим первым заместителем председателя Укрчастотнадзора и бывшим начальником УГЦР, утверждают СМИ.

“Уже понятно, что выписывать Кодекс эксперты BRDO будут под бывших покровителей - Олейника и Слободянюка“, - отмечается в статье.

Среди компаний родственников Слободянюка, которые получали многомиллионные госзаказы, названо ООО “Научно-технический центр “ОМНИС“, которое в 2010 году было фактически назначено эксклюзивной лабораторией для определения качества сигнала в Украине. К этой компании причастен и Олейник через его сына Владимира. Олейник также является совладельцем фирмы, партнером в которой выступает Григорий Шумаков – доверенное лицо Юры Иванющенко (Енакиевского).

“Теперь, когда Надежда Кострыба попала к BRDO, похоже, стоит задача вернуть ООО “НТЦ “ОМНИС“ прежние объемы заказов. И путь здесь один - убрать конкурента, которым является государственное предприятие“, - приходит к выводу “Апостроф“.

По данным издания, по личному указанию Шелеста, Минцифры предоставило вывод по законопроекту 2320 о необходимости устранения госпредприятия от проведения мероприятий по радиочастотному мониторингу. В результате из проекта документа исчезли задачи и функции Укрчастотнадзора, чтобы “ОМНИС“ получал заказы.

Напомним, ранее в BRDO работал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Кодекс электронных коммуникаций был подготовлен по поручению Зеленского, который пообещал за три года провести интернет в каждый населенный пункт.