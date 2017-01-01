“Сердце его еще билось”: Жена Соболева рассказала детали убийства их сына

По словам женщины, все было как в тумане.

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Супруга депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Инна Соболева, чьего 3-летнего сына Сашу убили в Киеве, рассказала, как удалось выжить ее мужу.

Об этом она рассказала в интервью Стране.

Мы с мужем сели на передние кресла автомобиля. Саша стоял сзади, по центру, между нашими сидениями. Когда мы остановились на светофоре, муж наклонился за роутером. И в тот момент произошел хлопок. Если бы он не наклонился, пуля попала бы в него. Она черкнула затылок мужа, доли секунд. Сейчас могло не быть их обоих. Хочу отметить, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения моего мужа, - рассказала Инна Соболева.

Она рассказала, что самого выстрела не слышала, но потом будто появился белый свет, который оттолкнул сына от матери.

Все было как в тумане. Я увидела, что у моего сына нет полголовы. Муж выбежал из машины и начал кричать о помощи, чтобы кто-то вызвал "скорую". Я понимала, что Сашу уже не спасти, но сердце его еще билось. Приехала "скорая" и Сашу забрали. Меня не пустили в "скорую". Я понимала, что Саша умирает, я хотела быть рядом в этот момент, но меня не подпускали к нему, - добавила она.

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Кроме того, Соболева не смогла объяснить тот странный факт, что после убийства их сына у ресторана появился странный букет роз.

Напомним, названо имя заказчика убийства сына Соболева. Появилась первая информация о заказчике громкого убийства.

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