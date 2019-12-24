В Кременчуге две пьяные школьницы лежали прямо посреди дороги
Пьяные девушки лежали без сознания посреди проезжей части.
24 декабря, около 13 часов, патрулируя улицу Вадима Пугачева в Кременчуге инспекторы патрульной полиции обнаружили, что прямо посреди дороги две малолетние девушки лежат без сознания. Патрульные оказали школьницам домедицинскую помощь и вызвали скорую.
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В пресс-службе полиции сообщили, что предварительный диагноз у обоих - алкогольная интоксикация. Школьницы были доставлены в детскую больницу. Они находятся в тяжелом состоянии, но жизни ничего не угрожает.
Напомним, в Киеве пьяная пенсионерка устроила масштабное ДТП и пыталась скрыться.
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