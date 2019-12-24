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В Кременчуге две пьяные школьницы лежали прямо посреди дороги

Комментариев: 10
Пьяные девушки лежали без сознания посреди проезжей части.
Школьницы лежали без сознания посреди дороги
Школьницы лежали без сознания посреди дороги
Патрульная полиция Кременчуга

24 декабря, около 13 часов, патрулируя улицу Вадима Пугачева в Кременчуге инспекторы патрульной полиции обнаружили, что прямо посреди дороги две малолетние девушки лежат без сознания. Патрульные оказали школьницам домедицинскую помощь и вызвали скорую. 

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В пресс-службе полиции сообщили, что предварительный диагноз у обоих - алкогольная интоксикация. Школьницы были доставлены в детскую больницу. Они находятся в тяжелом состоянии, но жизни ничего не угрожает. 



Напомним, в Киеве пьяная пенсионерка устроила масштабное ДТП и пыталась скрыться.

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Комментариев (10)
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СлепойПью    24.12.2019, 17:43
Оценка:  +1
СлепойПью
Я думаю что их жизни всё же угрожает яркая пидзюлина от родителей.
Da-Gabon    24.12.2019, 17:22
Оценка:  +4
Da-Gabon
Скоро на кольцевой будет стоять некому. Беда.
T-REX2    24.12.2019, 17:30
Оценка:  +1
T-REX2
Да нет ,вот эти и будут
Антибес    24.12.2019, 17:16
Оценка:  +4
Антибес
Фы фсьо фрёти! Это всё было на Расии!А в нашей охреНэньке никто не бухает! Все до единого трезвенники!)))))
LifeStriker    24.12.2019, 17:21
Оценка:  -8
LifeStriker
Так видать родственники с рассеи
Антибес    24.12.2019, 17:44
Оценка:  +4
Антибес
Твои родственники,бот?)))))
Жеральд    24.12.2019, 17:11
Оценка:  -8
Жеральд
рассеянские скрепы прогрессируют в Украине...
Goga19041984    24.12.2019, 16:58
Оценка:  +8
Goga19041984
Европейские ценности пришли уже к нам.
VVTF2wtf_uebok    24.12.2019, 16:49
Оценка:  +8
VVTF2wtf_uebok
Современные девушки, ничего удивительного, главное у каклов это пиндера, шлюхевич и ещсугсы
Coюзник    24.12.2019, 16:57
Оценка:  -10
Coюзник
Учи португальский скоро Вас мобилизуют на борьбу с бразильскими бандеровцами ...
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