Зеленский потребовал разработать "справедливые тарифы" за коммуналку

Президент подчеркнул, что оплата коммунальных услуг не должна превращаться в непосильную ношу для граждан.

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Оплата жилищно-коммунальных услуг не должна быть непосильной для украинцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета развития громад и территорий.

Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги - это товар, за который нужно платить справедливую цену, что невозможно вмешиваться в работу регулятора. Мы все всё это очень хорошо понимаем, но есть “но“. Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором и человек не может отдавать 50, 60, есть случаи, когда человек отдает 70 процентов от своей заработной платы, - сказал Зеленский.

По его словам, цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы на ЖКУ – нет.

Общество этого не понимает. Мы часто обсуждали этот вопрос - и в Офисе Президента, и в правительстве, и правительство отдельно собиралось очень много раз, и правительству было поручено разработать механизмы, которые обеспечат справедливые тарифы, - добавил Президент.

Напомним, Зеленский уволил сразу двух губернаторов. 10 Своих должностей лишились главы Львовской и Закарпатской ОГА.

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