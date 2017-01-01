Жалобы по рейдерству начнут рассматривать за 24 часа

Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что некоторые заявки на счет рейдерства будут рассмотрены на протяжении 24 часов.

Читай также: Гончарук заявил о проблемах с наполнением бюджета Правительство упростило процедуру рассмотрения жалоб на рейдерство в отношении имущественных дел, теперь некоторые заявки будут рассмотрены в течения 24 часов, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

24 часа - такой будет реакция государства на случаи рейдерства в сфере имущественных прав. Правительство утвердило порядок рассмотрения жалоб от людей и бизнеса, - написал Гончарук.

А именно Кабмин упростил процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшил сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.

Гончарук подчеркнул, что задача правительства - максимально защитить право собственности человека.

Напомним, в Минюсте заявили, что системного рейдерства в Украине больше нет. Рейдерство перестало быть самостоятельным видом бизнеса, остались лишь единичные случаи.