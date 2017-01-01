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Жалобы по рейдерству начнут рассматривать за 24 часа

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Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что некоторые заявки на счет рейдерства будут рассмотрены на протяжении 24 часов.
Кабмин ускорит процесс рассмотрения жалоб на рейдерские атаки
Кабмин ускорит процесс рассмотрения жалоб на рейдерские атаки
пресс-служба Кабмина

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Правительство упростило процедуру рассмотрения жалоб на рейдерство в отношении имущественных дел, теперь некоторые заявки будут рассмотрены в течения 24 часов, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

24 часа - такой будет реакция государства на случаи рейдерства в сфере имущественных прав. Правительство утвердило порядок рассмотрения жалоб от людей и бизнеса, - написал Гончарук.
 
А именно Кабмин упростил процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшил сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.
 
Гончарук подчеркнул, что задача правительства - максимально защитить право собственности человека.
 
Напомним, в Минюсте заявили, что системного рейдерства в Украине больше нет. Рейдерство перестало быть самостоятельным видом бизнеса, остались лишь единичные случаи.

 

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Теги: рейдерство, Кабмин Украины, правительство, Алексей Гончарук
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