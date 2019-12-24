Абромавичус заявил, что получает 4,5 тыс грн в месяц

Глава Укроборонпрома заявил, что получает очень мало.

Глава концерна Укроборонпром Айварас Абромавичус заявил, что получает за свою работу 4,5 тысячи гривен в месяц.

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Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

Несмотря на маленькую зарплату, Абромавичус отметил, что деньги для него не главное. Он пришел на этот пост, чтоб создать новую систему.

Сейчас я получаю 4 тысячи 500 грн в месяц... Я не пришел, чтобы зарабатывать деньги, я пришел, чтобы создать новую систему. У нас уже есть абсолютно новая команда, мы сделали несколько неплохих ходов, в том числе по продаже самолета Ан-178 перуанской полиции, другие шаги. Поэтому для меня лично заработная плата не на первом месте, что касается моей деятельности на этой должности, - сказал он.

Напомним, Найем в Укроборонпроме получает в 10 раз больше, чем глава концерна. Зарплата Найема существенно превысила зарплату главы ведомства.

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