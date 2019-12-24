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Абромавичус заявил, что получает 4,5 тыс грн в месяц

Комментариев: 4
Глава Укроборонпрома заявил, что получает очень мало.
Айварас Абромавичус
Айварас Абромавичус
facebook.com/aivaras.abromavicius

Глава концерна Укроборонпром Айварас Абромавичус заявил, что получает за свою работу 4,5 тысячи гривен в месяц. 

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Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

Несмотря на маленькую зарплату, Абромавичус отметил, что деньги для него не главное. Он пришел на этот пост, чтоб создать новую систему.

Сейчас я получаю 4 тысячи 500 грн в месяц... Я не пришел, чтобы зарабатывать деньги, я пришел, чтобы создать новую систему. У нас уже есть абсолютно новая команда, мы сделали несколько неплохих ходов, в том числе по продаже самолета Ан-178 перуанской полиции, другие шаги. Поэтому для меня лично заработная плата не на первом месте, что касается моей деятельности на этой должности, - сказал он.

Напомним, Найем в Укроборонпроме получает в 10 раз больше, чем глава концерна. Зарплата Найема существенно превысила зарплату главы ведомства.

 

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Теги: Абромавичус, зарплата, Укроборонпром
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Комментариев (4)
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SINOBI-LIFE    24.12.2019, 17:52
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Не верю!!!
ТТ69    24.12.2019, 17:08
Оценка:  0
ТТ69
с ним заднеприводный наем делится
VVTF2wtf_uebok    24.12.2019, 16:51
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Ему бы в дурке провериться, очень бы следовало, бо на е б а л е отображена лёгкая степень шизофрении)))
Путин-Xyйло    24.12.2019, 17:44
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Ты еще себя в зеркале не видел?
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