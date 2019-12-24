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Дело Шеремета: Суд оставил Кузьменко в СИЗО

Комментариев: 14
56 человек пытались взять Кузьменко на поруки.
Апелляционный суд оставил Юлию Кузьменко в СИЗО
Апелляционный суд оставил Юлию Кузьменко в СИЗО
скриншот из видео

24 декабря Апелляционный суд Киева отказался изменить меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее увезли в СИЗО. 

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Защита Кузьменко подала ходатайство об отмене ареста. Адвокат Влад Добош заявил, что суд не исследовал доказательства и не допросил свидетелей. Кроме того, Кузьменко пытались взять на поруки 56 человек. Несмотря на это, суд принял решение оставить Кузьменко в СИЗО.



Напомним, Экс-муж Юлии Кузьменко подтвердил её алиби.

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Теги: Кузьменко, Шеремет, суд
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Комментариев (14)
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asfd0    24.12.2019, 17:48
Оценка:  -6
asfd0
Посадить вместе с поручителями.
Путин-Xyйло    24.12.2019, 17:49
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Ты возмущено?
Путин-Xyйло    24.12.2019, 17:46
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
ФСБешные прихвостни возмущены!
krolikoff_net    24.12.2019, 17:49
Оценка:  +6
krolikoff_net
Они недавно обгадились, когда их посетил человек с ружьем из партии НОД. До сих пор диарея ряды лдубянских сидельцев косит.
Woodbrother    24.12.2019, 17:44
Оценка:  +4
Woodbrother
Шеремета убила россия. Явный почерк фсбе. Таким методом они убили очень многих неугодных на своей стране и по всему миру. Теперь труп шеремета фсбе использует вторично. Хочет руками наших тупых клоунов расправится с патриотами нашей страны. Гадкое зрелище. Печально, что замешан Аваков.
Woodbrother    24.12.2019, 17:45
Оценка:  +5
Woodbrother
И дурика ЗЕ втащили в эти шоб_лу, что бы всех сразу измазать грязью.
Антибес    24.12.2019, 17:39
Оценка:  -5
Антибес
У этой рыжей мрази на её мерзком ебле написано что она"при делах".Поэтому сидеть должна пожизненно.Как и остальные"патриоты", проходящие по этому делу.Но лучше было бы их всех замочить.Это всё-равно не люди.
Woodbrother    24.12.2019, 17:46
Оценка:  +5
Woodbrother
У вас на любу написано, что вы кремлевская скотина. Но вы ведь как то живете на своей россии, да еще притом и на воле.
kapablankas    24.12.2019, 17:50
Оценка:  -4
kapablankas
тепер лівою подрочи дефективний

убивці Шеремета сядуть

100 % сядуть
Путин-Xyйло    24.12.2019, 17:54
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
kapablankas Ты озабочен? Фу.
T-REX2    24.12.2019, 17:37
Оценка:  -4
T-REX2
КУрва
Woodbrother    24.12.2019, 17:46
Оценка:  +6
Woodbrother
Странное у вас имя.
kapablankas    24.12.2019, 17:52
Оценка:  -6
kapablankas
твоє ДРОЧЕР це нормально ?

сумнівно
Woodbrother    24.12.2019, 17:57
Оценка:  +1
Woodbrother
kapablankas - вам тут уже сотни раз писали, что друзей по увлечению вы тут не найдете
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