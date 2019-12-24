Дело Шеремета: Суд оставил Кузьменко в СИЗО

56 человек пытались взять Кузьменко на поруки.

24 декабря Апелляционный суд Киева отказался изменить меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее увезли в СИЗО.

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Защита Кузьменко подала ходатайство об отмене ареста. Адвокат Влад Добош заявил, что суд не исследовал доказательства и не допросил свидетелей. Кроме того, Кузьменко пытались взять на поруки 56 человек. Несмотря на это, суд принял решение оставить Кузьменко в СИЗО.





Напомним, Экс-муж Юлии Кузьменко подтвердил её алиби.

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