В Запорожье водитель маршрутки избил пассажира на костылях

За беззащитного мужчину никто из пассажиров не вступился.

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В Запорожье водитель маршрутки избил пассажира с инвалидностью. Видео возмутительного инцидента опубликовал Тelegram-канал “Это Запорожье“, после чего ролик распространился по социальным сетям.

Шофер сначала впустил человека на костылях в салон автобуса, затем заявил, что у того грязная одежда. По требованию маршрутчика мужчина снял с себя куртку, вывернул наизнанку и в таком виде надел обратно на себя.

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Процесс переодевания водитель комментировал грубым матом, угрожал отрезать пальцы за медлительность. Когда маршрутчик понял, что за пассажира точно никто не вступится, стал бить свою жертву кулаками по голове.

Остальные люди в салоне маршрутки все это время сидели с отсутствующим видом. Избиение мужчины было воспринято как должное, поток нецензурной лексики от водителя был аналогично проигнорирован.

Видео инцидента. Осторожно - ненормативная лексика:

Напомним, в сети показали ужасы столичной маршрутки. Микроавтобус, находящийся в очевидно неисправном техническом состоянии, развозит жителей столицы.

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