В стене школы под Одессой нашли артиллерийский снаряд

В стенах школы оказался боевой снаряд времен Второй Мировой.

23 декабря во время проведения демонтажных работ здания бывшей школы в Балте, строители обнаружили в стене металлический предмет, похожий на снаряд. На место прибыли спасатели, которые извлекли из стены артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны.

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Спасатели отметили, что снаряд оказался полностью боеспособным. Во время извлечения опасной находки 680 детей, обучающихся в соседней школе и детского садике, были эвакуированы.



Позже снаряд уничтожили в специально отведенном месте.





Напомним, на Донбассе боевики разбросали вокруг школы боевые гранаты.

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