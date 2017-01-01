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В стене школы под Одессой нашли артиллерийский снаряд

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В стенах школы оказался боевой снаряд времен Второй Мировой.
Боевой артснаряд обнаружили в стене школы в Балте
Боевой артснаряд обнаружили в стене школы в Балте
скриншот

23 декабря  во время проведения демонтажных работ здания бывшей школы в Балте, строители обнаружили в стене металлический предмет, похожий на снаряд. На место прибыли спасатели, которые извлекли из стены артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны. 

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Спасатели отметили, что снаряд оказался полностью боеспособным. Во время извлечения опасной находки 680 детей, обучающихся в соседней школе и детского садике, были эвакуированы.

Позже снаряд уничтожили в специально отведенном месте.



Напомним, на Донбассе боевики разбросали вокруг школы боевые гранаты.

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Теги: снаряд, школа, Балта, эвакуация
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