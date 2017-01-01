Названа стоимость поездки украинской делегации на Нормандскую встречу

Названы расходы на поездку украинской делегации на Нормандскую встречу, которая состоялась в Париже.

Поездка на нормандскую встречу президента Украины Зеленского и официальной делегации Украины в Париж для участия во встрече “Нормандской четверки“, которая проходила 8-10 декабря в Париже, обошлась в 1,6 млн грн. Об этом сообщил сайт 112.ua.

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“На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тыс. евро (примерно 651 673,89 грн по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тыс. грн, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тыс. грн“, - сообщили в Госуправделами.

Так, командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН обошлась в 74 тыс. долл. и почти 120 тыс. грн.

Напомним, ранее Зеленский потребовал разработать “справедливые тарифы“ за коммуналку

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