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Зеленский пригрозил слишком веселому чиновнику

Комментариев: 2
Президент отчитал улыбающегося чиновника и пообещал дать его домашний адрес людям.
Зеленский пригрозил слишком веселому чиновнику
Зеленский пригрозил слишком веселому чиновнику
president.gov.ua

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Во время выступления на заседании Совета развития громад и территорий Президент Владимир Зеленский прервал свою речь об энергоэффективности, чтобы сделать замечание чиновнику.

Глава государства заметил, что один из участников заседания выглядит слишком веселым во время обсуждения серьезной темы, и решил его пристыдить:

Я понимаю, что это весело вам. Ну, очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись, - сказал президент.

Фрагмент видео пресс-службы Офиса президента:

Напомним, Зеленский потребовал разработать “справедливые тарифы“ за коммуналку. Президент подчеркнул, что оплата коммунальных услуг не должна превращаться в непосильную ношу для граждан.

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Теги: Зеленский, президент, чиновник
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Комментариев (2)
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Letohradek    24.12.2019, 18:52
Оценка:  -1
Letohradek
Хрыпатая крыса сам в постоянном стрессе от того, что к нему могут прийти в любой момент "люди" и спросить: "до каких пор, ты падло будешь мозолить глаза украинцам, своим присутствием на Банковой"?
ShakhterDonetsk    24.12.2019, 18:15
Оценка:  +7
ShakhterDonetsk
Не время улыбаться

СУровые годы уходят
в борьбе за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут так же трудны.
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