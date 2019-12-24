Зеленский пригрозил слишком веселому чиновнику
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Во время выступления на заседании Совета развития громад и территорий Президент Владимир Зеленский прервал свою речь об энергоэффективности, чтобы сделать замечание чиновнику.
Глава государства заметил, что один из участников заседания выглядит слишком веселым во время обсуждения серьезной темы, и решил его пристыдить:
Я понимаю, что это весело вам. Ну, очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись, - сказал президент.
Фрагмент видео пресс-службы Офиса президента:
Напомним, Зеленский потребовал разработать “справедливые тарифы“ за коммуналку. Президент подчеркнул, что оплата коммунальных услуг не должна превращаться в непосильную ношу для граждан.
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