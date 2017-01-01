Хотел отомстить за подругу: В полиции рассказали про захват заложницы

Мужчина хотел выяснить отношения с мужем знакомой.

Мужчина, захвативший сегодня заложницу в Харькове, требовал встретиться с мужем своей подруги. Он хотел отомстить ему за то, что тот обидел жену. Об этом рассказали в полиции Харьковской области.

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Перед инцидентом, мужчина распивал алкоголь со своей подругой и та пожаловалась ему на своего мужа, который ее обидел. Выпивший мужчина решил “забить стрелку“ обидчику своей подруги. Для этого он схватил заложницу, угрожая ей ножом, потребовал вызвать полицейских. У них он потребовал доставить мужа своей знакомой для выяснения отношений.



Один из прибывших на место полицейских предложил обменять заложницу на себя, на что мужчина согласился. Сотрудник полиции попытался усыпить внимание вооруженного человека и обезоружить его. Между ними завязалась драка, в результате которой полицейский получил серьезное ножевое ранение в шею.

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Сотрудника полиции прооперировали. Он находится в реанимации, но его жизни ничего не угрожает.



Злоумышленник задержан, сейчас с ним работают следователи. За захват заложника и нападение на полицейского, мужчине грозить пожизненное наказание.





Напомним, В Харькове мужчина захватил заложницу и ранил полицейского.

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